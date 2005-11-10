Gordon si è già preso il Barcellona: "E non avete visto ancora il meglio di me"

Tre gol e quattro assist nelle prime 13 presenze sono il biglietto da visita di Anthony Gordon al Barcellona. Arrivato in estate per 70 milioni di sterline, l'esterno inglese ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Aston Villa, confrontando la pressione blaugrana con quelle vissute nelle precedenti esperienze: "La sfida di unirmi al Barcellona è diversa da quelle che ho affrontato in passato, perché all'Everton ho lottato per la salvezza per due o tre anni, il che è stato difficile. Al Newcastle lottavamo forse per la Champions League e per risalire la classifica, e ora con il Barcellona lotto per ogni trofeo".

Gordon: "Questa pressione è migliore della lotta per la salvezza"

Tre realtà completamente differenti che, secondo Gordon, hanno contribuito alla sua crescita: "Mi sono piaciuti molto tutti e tre perché offrono diversi spunti per aiutarti a crescere come persona". Adesso, però, l'obiettivo è vincere: "Credo che competere su tutti i fronti per ogni trofeo sia senza dubbio la cosa più gratificante. La gente pensa che ci sia più pressione, ma in realtà è una pressione migliore rispetto alla lotta per la salvezza".

"Posso fare molto di più, mi serve ancora tempo"

L'impatto con il Barcellona è stato positivo, ma Gordon è convinto di avere ancora ampi margini: "Ho iniziato piuttosto bene, considerando che è un paese nuovo per me. È un grande cambiamento, una nuova squadra. Ma posso fare molto di più". L'inglese chiede soltanto tempo per completare l'adattamento: "Penso che mi ci vorrà del tempo per crescere davvero, per sentirmi a mio agio e poi, quando succederà, penso che vedrete il meglio di me, che sicuramente non avete ancora visto. Sono qui solo da due mesi e mezzo. Mi sono adattato piuttosto bene, ma con più tempo a disposizione posso fare molto di più e sicuramente lo farò".