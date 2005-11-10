Barcellona ko nel Clasico, Pedri: "Non una grande gara da parte nostra, ma sono 3 punti"

Il Barcellona perde il Clasico per 2-1, vedendo avvicinarsi sia l'Atletico Madrid che il Real. A fine gara, Pedri ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Nel complesso, non abbiamo disputato una grande partita. Nel primo tempo non siamo stati noi stessi; ci sono stati molti aspetti che avremmo potuto gestire meglio. Nella ripresa abbiamo pareggiato ma poi, durante una ripartenza ovvero una situazione in cui sapevamo fossero pericolosi, non abbiamo difeso bene e loro hanno segnato il secondo gol".

Tanti gli errori commessi dai blaugrana: "Nel primo tempo siamo stati molto lenti e abbiamo perso troppi palloni in modo ingenuo: certe cose si pagano. Dobbiamo migliorare in vista del futuro. Si tratta pur sempre di tre punti; volevamo vincere il Clasico davanti ai nostri tifosi, ma la strada è ancora lunga".

Tanta delusione: "Volevamo regalare una vittoria ai tifosi, ma non è stato possibile. Ad ogni modo, sono solo tre punti: un campionato non si vince certo qui".