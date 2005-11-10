Pedri bacchetta il Barcellona dopo il ko col Real: "Siamo stati lenti, non abbiamo difeso bene"

Ko difficile da digerire, in casa propria al Camp Nou, nel Clasico contro il Real Madrid. La doppietta di Mbappé ha sgretolato in un istante l'illusione del Barcellona di una rimonta ai danni dei blancos, mentre Pedri si è sfogato nel post-partita per altri contorni del match. Il centrocampista spagnolo, infatti, ha lamentato errori superficiali e lentezza nel possesso palla che hanno permesso ai rivali di LaLiga di accorcia a -3 dalla vetta capitanata dalla squadra di Hansi Flick.

Il commento

"In generale non abbiamo giocato bene", ha detto Pedri a DAZN. "Non siamo stati noi stessi nel primo tempo. Ci sono molte cose che avremmo potuto fare meglio. Siamo riusciti a pareggiare nel secondo tempo, ma non abbiamo difeso bene sul secondo gol, tra l'altro da una transizione, cosa che sapevamo potessero fare". Poi ha aggiunto: "Ma, soprattutto, nel primo tempo siamo stati davvero lenti, abbiamo perso palla in modo stupido molte volte e questi errori si pagano".

L'esito

Mbappé ha portato in vantaggio il Real Madrid nel primo tempo insaccando da pochi passi dopo un rinvio sbadato di Gerard Martin, ma il Barça ha reagito dopo l'intervallo con la 15ª rete stagionale di Raphinha. Su ripartenza letale dei blancos però Camavinga sul fondo è riuscito a servire KM10 che ha infilato in porta il suo 100° gol con la maglia del club madrileno. Undici vittorie di fila per i blaugrana, ma nell'ultimo periodo sono arrivate due ko (PSG e Real) consecutivi.