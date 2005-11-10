La spettacolare rimonta del Barcellona contro il Villarreal, battuto 3-2 al Camp Nou dopo essere stato avanti di due reti, ha lasciato spazio a nuove polemiche arbitrali. Al termine della partita, il centrocampista degli ospiti Santi Comesaña ha accusato i blaugrana di esercitare una pressione eccessiva sui direttori di gara, sostenendo che alcune decisioni abbiano condizionato l'andamento dell'incontro. Accuse alle quali ha risposto Pedri, protagonista della rimonta della squadra di Hansi Flick, che ha respinto l'idea di un trattamento privilegiato nei confronti del Barcellona.

Pedri: “Anche Moleiro avrebbe dovuto essere espulso”

Il centrocampista spagnolo ha replicato alle contestazioni del Villarreal, sottolineando come le proteste nei confronti degli arbitri non siano un'esclusiva dei blaugrana: “C'è sempre pressione sull'arbitro. Tutti gli mettono pressione, non viene da noi. Penso che Moleiro avrebbe dovuto essere espulso, per esempio. Non voglio criticare l'arbitro; arbitrare è complicato”. Parole che arrivano dopo le dure dichiarazioni di Comesaña, secondo il quale la pressione esercitata da Barcellona e Real Madrid avrebbe un peso determinante sulle decisioni arbitrali. Intanto, la formazione di Flick si gode tre punti fondamentali nella corsa al titolo, portandosi a tre lunghezze di vantaggio sui Blancos.