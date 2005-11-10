Pedri incorona Yamal: "È il migliore al mondo. Come Messi? Deve seguire la sua strada"

Alla vigilia del big match di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Pedri si presenta in conferenza stampa e dedica parole importanti al compagno di squadra Lamine Yamal. Il centrocampista del Barcellona non ha nascosto la propria ammirazione per il talento classe 2007, protagonista di un avvio di stagione straordinario e tra i candidati al prossimo Pallone d’Oro.

"L’ho sempre visto così, con questa voglia di giocare e divertirsi in campo. Si vede che ama giocare, dribblare, segnare e fare assist. È un calciatore che fa davvero la differenza", ha spiegato Pedri, invitando però il giovane attaccante a non lasciarsi condizionare dai paragoni con le leggende del passato. "Non deve paragonarsi a nessuno", ha aggiunto. Il riferimento inevitabile è quello a Lionel Messi, accostamento ormai frequente per Yamal. Secondo Pedri, però, il confronto con l’argentino resta ancora fuori portata: "Se guarda quello che ha fatto Leo è complicato. Messi è il miglior giocatore della storia. Lamine deve seguire la propria carriera e le cose arriveranno".

Allo stesso tempo, il centrocampista blaugrana non ha dubbi sul valore attuale del compagno: "In questo momento è il miglior giocatore del mondo. Dobbiamo aiutarlo a restare tranquillo e a divertirsi". Parole che arrivano dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto per Yamal, autore di 9 gol e 10 assist nelle prime 11 partite con il Barcellona. Anche dal fronte PSG sono arrivati elogi: Vitinha ha definito "incredibile" ciò che sta facendo l’esterno spagnolo, pronto ora a misurarsi contro i campioni d’Europa in carica.