Benfica, Marco Silva: "Titolare che Trubin è in vendita è ingiusto. Noi non lo permettiamo"

Nel corso della sua conferenza stampa odierna, il tecnico del Benfica Marco Silva ha difeso il proprio portiere Trubin: "Non c'è modo di essere presuntuosi in un club come il Benfica. Prima di tutto, perché non lo permettiamo. A volte non è facile entrare nella testa dei giocatori come vorremmo, ma nessuno mi ha dato alcun segnale in tal senso.

Se dovremo dare una scossa, lo faremo, ma a questo livello è quasi impossibile che accada, perché anche tu dai una mano. Questa è la grandezza del Benfica. Negli ultimi quattro o cinque giorni abbiamo acquistato giocatori, venduto giocatori, ci sono stati giorni senza partite di campionato, e sono successe tante cose.

Alcune notizie erano infondate, ma rispettiamo il vostro lavoro, anche se una è stata molto ingiusta nei confronti di Trubin. Quando vedi un titolo che dice 'Trubin in vendita', sembra molto ingiusto. Noi non lo permettiamo, e nemmeno voi".