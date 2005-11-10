Marco Silva accoglie Fonseca: "Non lo avrei voluto al Benfica, è meglio da allenatore"

L'allenatore del Benfica, Marco Silva, nella conferenza stampa di presentazione della sfida all'Estrela Amadora ha dato a modo suo un simpatico benvenuto a Paulo Fonseca, che è approdato in corsa allo Sporting. "Siamo diventati allenatori migliori di quanto fossimo come giocatori", ha detto il tecnico in risposta a chi gli chiedeva dell'ex Milan e Roma, con il quale ha condiviso lo spogliatoio da giocatore.

Marco Silva scherza su Fonseca

"Come ricorda Paulo Fonseca come giocatore?", gli è stato poi chiesto. Questa la risposta di Marco Silva: "Non prenderei Paulo come giocatore per il Benfica, con tutto il rispetto (ride, n.d.r.). Entrambi siamo diventati allenatori migliori di quanto non fossimo come giocatori", ha scherzato. Poi si è fatto serio nel dargli il benvenuto: "Do il benvenuto a Paulo. È un nostro grande rivale. Ha molta esperienza e maturità e ha dimostrato il suo potenziale nei club in cui è passato. Ha quattro o cinque anni in più di me e sono esperienze che rimangono. Ci siamo incrociati in diversi club e tra un mese succederà di nuovo".