Bundesliga, il Bayern Monaco stecca ancora: 2-2 contro l'Augsburg, risale il Leverkusen
Simone Lorini
La Bundesliga non cessa di stupire e anche la quinta giornata è all'insegna dell'equilibrio, con tre vittorie di misura e un pareggio oltre al successo dello Stoccarda con il Paderborn. Il Bayern Monaco stecca anche contro l'Augsburg, non approfittando della frenata del Borussia Dortmund: finisce 2-2. Successo importante del Bayer Leverkusen, che fa 4 gol al Mainz, altra squadra in formissa. Questi i risultati del pomeriggio:
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 2-3
Augsburg - Bayern Monaco 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Union Berlino - Elversberg 1-0
Paderborn - Stoccarda 0-2
RB Lipsia - Eintracht Francoforte ore 18:30
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach ore 15:30
Friburgo - Schalke 04 ore 17:30
La classifica di Bundesliga
Borussia Dortmund - 13 punti
Bayern Monaco - 11
Friburgo - 10
Bayer Leverkusen - 10
Werder Brema - 8
Augusta - 8
Magonza - 7
Elversberg - 7
RB Lipsia - 6
Amburgo - 6
Stoccarda - 6
Eintracht Francoforte - 5
Schalke 04 - 5
Paderborn - 4
Colonia - 4
Union Berlino - 4
Hoffenheim - 3
Monchengladbach - 0