Bundesliga, il Bayern Monaco stecca ancora: 2-2 contro l'Augsburg, risale il Leverkusen

La Bundesliga non cessa di stupire e anche la quinta giornata è all'insegna dell'equilibrio, con tre vittorie di misura e un pareggio oltre al successo dello Stoccarda con il Paderborn. Il Bayern Monaco stecca anche contro l'Augsburg, non approfittando della frenata del Borussia Dortmund: finisce 2-2. Successo importante del Bayer Leverkusen, che fa 4 gol al Mainz, altra squadra in formissa. Questi i risultati del pomeriggio:

La 5ª giornata di Bundesliga

Venerdì 9 ottobre

Borussia Dortmund - Werder Brema 2-2

Sabato 10 ottobre

Hoffenheim - Amburgo ore 2-3

Augsburg - Bayern Monaco 2-2

Mainz - Bayer Leverkusen 3-4

Union Berlino - Elversberg 1-0

Paderborn - Stoccarda 0-2

RB Lipsia - Eintracht Francoforte ore 18:30

Domenica 11 ottobre

Colonia - Monchengladbach ore 15:30

Friburgo - Schalke 04 ore 17:30

La classifica di Bundesliga

Borussia Dortmund - 13 punti

Bayern Monaco - 11

Friburgo - 10

Bayer Leverkusen - 10

Werder Brema - 8

Augusta - 8

Magonza - 7

Elversberg - 7

RB Lipsia - 6

Amburgo - 6

Stoccarda - 6

Eintracht Francoforte - 5

Schalke 04 - 5

Paderborn - 4

Colonia - 4

Union Berlino - 4

Hoffenheim - 3

Monchengladbach - 0