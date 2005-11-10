Pareggio ricco di emozioni nella gara valida per l'undicesima giornata di Bundesliga tra Friburgo e RB Lipsia. Dopo il doppio vantaggio dei locali nel primo tempo con Matanovic all'11 ed Eggestein su rigore al 43', gli ospiti hanno risposto con Nkunku su rigore al 53' e col 2-2 finale di Baumgartner al 93'. Lo scontro diretto per i piani alti del massimo campionato tedesco lascia quindi il Friburgo in seconda posizione col Bayern Monaco e il Lipsa appena una lunghezza sotto.

Il programma dell'11ª giornata di Bundesliga

Venerdì 27 novembre

Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3

Sabato 28 novembre

Amburgo - Bayern Monaco 0-0

Colonia - Elversberg 5-0

Mainz - Union Berlino 2-1

Paderborn - Schalke 04 8-1

Stoccarda - Eintracht Francoforte 2-2

Domenica 29 novembre

Friburgo - Lipsia 2-2

Hoffenheim - Augsburg

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

La classifica aggiornata di Bundesliga

Dortmund 24 (10 partite giocate)

Bayern 23 (11)

Friburgo 23 (11)

RB Lipsia 22 (11)

Leverkusen 19 (10)

Brema 19 (11)

Francoforte 16 (11)

Stoccarda 14 (11)

Augusta 13 (11)

Colonia 13 (11)

Paderborn 13 (11)

Magonza 13 (11)

Hoffenheim 13 (11)

Elversberg 13 (11)

Amburgo 13 (11)

Schalke 7 (11)

Union Berlino 7 (11)

Monchengladbach 5 (11)