Bundesliga, i risultati: doppio Fullkrug, Werder Brema corsaro. Poker del Lipsia

Pomeriggio ricco di risultati in Bundesliga, con il successo più largo firmato dal Lipsia, che travolge 4-0 l'Elversberg dopo un primo tempo terminato senza reti. Gomis sblocca la gara al 48', Romulo Cardoso raddoppia al 66', quindi Baumgartner all'84' e Kone al 94' completano il poker. Spettacolo anche tra Mainz e Werder Brema, con gli ospiti vittoriosi 3-2: protagonista Füllkrug, autore di una doppietta nei primi 25 minuti. Caci accorcia al 33', Reis firma l'1-3 al 61' e appena due minuti più tardi Lee Jae-Sung riporta il Mainz a una sola rete di distanza, senza però riuscire a completare la rimonta.

Paderborn, colpo nel finale contro l'Amburgo. Due pareggi

Successo di misura per il Paderborn, che piega 1-0 l'Amburgo grazie alla rete decisiva di Philippe all'88'. Finisce invece 1-1 Augsburg-Union Berlino: Massengo porta avanti i padroni di casa al 71', ma appena tre minuti più tardi Haberer ristabilisce la parità. Nessun gol, infine, nella sfida tra Colonia e Schalke, che si dividono la posta con uno 0-0. Il bilancio delle cinque gare vede dunque tre vittorie, quelle di Lipsia, Werder Brema e Paderborn, e due pareggi.

Augsburg-Union Berlino 1-1 - 71' Massengo (A); 74' Haberer (U)

Colonia-Schalke 0-0

Mainz-Werder Brema 2-3 - 7', 25' Fullkrug (W); 33' Caci (M); 61' Reis (W); 63' Lee Jae-Sung (M)

Paderborn-Amburgo 1-0 - 88' Philippe (P)

Lipsia-Elversberg 4-0 - 48' Gomis (L); 66' Romulo Cardoso (L); 84' Baumgartner (L); 94' Kone (L)

Bundesliga, il calendario della 7ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3

Sabato 24 ottobre

RB Lipsia-Elversberg – 4-0

Augusta-Union Berlino – 1-1

Magonza-Werder Brema – 2-3

Colonia-Schalke 04 – 0-0

Paderborn-Amburgo – 1-0

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – ore 18:30

Domenica 25 ottobre

Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30

Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30

Bundesliga, la classifica aggiornata

1. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)

2. Borussia Dortmund – 14 punti (6 partite)

3. Friburgo – 13 punti (6 partite)

4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)

5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)

6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)

7. Magonza – 10 punti (7 partite)

8. Elversberg – 10 punti (7 partite)

9. Augusta – 9 punti (7 partite)

10. Amburgo – 9 punti (7 partite)

11. Colonia – 8 punti (7 partite)

12. Paderborn – 8 punti (7 partite)

13. Eintracht Francoforte – 8 punti (6 partite)

14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)

15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)

16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)

17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)

18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)