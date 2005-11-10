Bundesliga, i risultati: doppio Fullkrug, Werder Brema corsaro. Poker del Lipsia
Pierpaolo Matrone
Pomeriggio ricco di risultati in Bundesliga, con il successo più largo firmato dal Lipsia, che travolge 4-0 l'Elversberg dopo un primo tempo terminato senza reti. Gomis sblocca la gara al 48', Romulo Cardoso raddoppia al 66', quindi Baumgartner all'84' e Kone al 94' completano il poker. Spettacolo anche tra Mainz e Werder Brema, con gli ospiti vittoriosi 3-2: protagonista Füllkrug, autore di una doppietta nei primi 25 minuti. Caci accorcia al 33', Reis firma l'1-3 al 61' e appena due minuti più tardi Lee Jae-Sung riporta il Mainz a una sola rete di distanza, senza però riuscire a completare la rimonta.
Paderborn, colpo nel finale contro l'Amburgo. Due pareggi
Successo di misura per il Paderborn, che piega 1-0 l'Amburgo grazie alla rete decisiva di Philippe all'88'. Finisce invece 1-1 Augsburg-Union Berlino: Massengo porta avanti i padroni di casa al 71', ma appena tre minuti più tardi Haberer ristabilisce la parità. Nessun gol, infine, nella sfida tra Colonia e Schalke, che si dividono la posta con uno 0-0. Il bilancio delle cinque gare vede dunque tre vittorie, quelle di Lipsia, Werder Brema e Paderborn, e due pareggi.
Augsburg-Union Berlino 1-1 - 71' Massengo (A); 74' Haberer (U)
Colonia-Schalke 0-0
Mainz-Werder Brema 2-3 - 7', 25' Fullkrug (W); 33' Caci (M); 61' Reis (W); 63' Lee Jae-Sung (M)
Paderborn-Amburgo 1-0 - 88' Philippe (P)
Lipsia-Elversberg 4-0 - 48' Gomis (L); 66' Romulo Cardoso (L); 84' Baumgartner (L); 94' Kone (L)
Bundesliga, il calendario della 7ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3
Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – ore 18:30
Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30
Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30
Bundesliga, la classifica aggiornata
1. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)
2. Borussia Dortmund – 14 punti (6 partite)
3. Friburgo – 13 punti (6 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Amburgo – 9 punti (7 partite)
11. Colonia – 8 punti (7 partite)
12. Paderborn – 8 punti (7 partite)
13. Eintracht Francoforte – 8 punti (6 partite)
14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)