Arsenal, pronta l'offensiva per Nusa. Ma tra domanda e offerta ballano 20 milioni
Pierpaolo Matrone
L'Arsenal si muove per Antonio Nusa. Secondo quanto riportato dal London Standard, il club londinese starebbe preparando una prima offerta per l'esterno norvegese del RB Lipsia. I Gunners sarebbero pronti a mettere sul tavolo circa 34 milioni di sterline, equivalenti a 40 milioni di euro, per il classe 2005. Una proposta che, però, potrebbe non essere sufficiente per convincere la società tedesca a lasciarlo partire.
Il Lipsia chiede 65 milioni: altre tre inglesi su Nusa
La valutazione del Lipsia sarebbe infatti decisamente superiore: circa 55 milioni di sterline, poco meno di 65 milioni di euro. Tra domanda e possibile prima offerta dell'Arsenal resta quindi una distanza importante da colmare. Nusa, 21 anni, ha attirato inoltre l'interesse di diverse altre società di Premier League: sulle sue tracce vengono segnalati anche Tottenham, Newcastle e Aston Villa. La concorrenza potrebbe dunque rendere ancora più complicato l'assalto dei Gunners al talento norvegese.