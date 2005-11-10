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Bundesliga, Schick firma la rimonta del Bayern Leverkusen: Friburgo battuto 2-1

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 17:28Calcio estero
18.10.2026 17:28Calcio estero
Fonti preferite
Il Leverkusen batte 2-1 il Friburgo in rimonta: Maza pareggia, Schick firma il gol decisivo ed entra nella storia della Bundesliga
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayer Leverkusen conquista una vittoria preziosa contro il Friburgo, imponendosi 2-1 in rimonta grazie alla rete decisiva di Schick. L'attaccante entra così nella storia del club, diventando il primo giocatore a segnare in tutte le prime sei giornate di una stagione di Bundesliga. La gara si apre con un episodio particolare: i tifosi ospiti lanciano palline da tennis in campo, provocando la reazione contrariata dell'allenatore Schuster. Al 14', il Friburgo passa comunque in vantaggio con Scherhant, servito da Treu dopo un'azione sviluppata sulla fascia. La risposta del Leverkusen arriva appena cinque minuti più tardi. Schick lavora il pallone per Maza, che firma il pareggio al termine di una bella manovra corale. Nel resto del primo tempo entrambe le squadre cercano spazi, senza riuscire a trovare altre reti.

Schick decide nel finale

Dopo l'intervallo, le occasioni non mancano, ma le due formazioni faticano a trovare precisione negli ultimi metri. A rompere l'equilibrio è ancora Schick, che al 75' finalizza con freddezza un assist di Maza, bravo a mantenere il pallone in gioco e a costruire l'azione decisiva. Il Leverkusen sfiora anche il terzo gol, ma il risultato non cambia. Per la squadra arriva la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni e il primo ko stagionale del Friburgo, dopo dieci partite ufficiali. Le due formazioni sono ora separate soltanto dalla differenza reti.

Il programma completo della sesta giornata


Venerdì 16 ottobre
Eintracht Francoforte - Colonia 1-0

Sabato 17 ottobre
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-0
Amburgo - Stoccarda 1-0
Werder Brema - Paderborn 2-2
Schalke 04 - Magonza 0-1
Elversberg - Augusta 4-3
Bayern Monaco - RB Lipsia 6-1

Domenica 18 ottobre
Bayer Leverkusen - Friburgo 2-1
Borussia M'Gladbach - Hoffenheim

CLASSIFICA
1. Borussia Dortmund 14
2. Bayern Monaco 14
3. Friburgo 13
4. Bayer Leverkusen 13
5. Magonza 10
6. Elversberg 10
7. RB Lipsia 9
8. Amburgo 9
9. Werder Brema 9
10 Augusta 8
11. Eintracht Francoforte 8
12. Colonia 7
13. Stoccarda 6
14. Schalke 04 5
15. Union Berlino 5
16. Paderborn 5
17. Hoffenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 0

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