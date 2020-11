Caos Schalke 04: Ibisevic via a gennaio. Puniti Bentaleb e Harit: si alleneranno a parte

Lo Schalke 04 sta vivendo un momento molto delicato e, nel bel mezzo della bufera, ha comunicato alcune decisioni che riguardano tre giocatori. Nabil Bentaleb e Amine Harit si alleneranno individualmente, sotto la supervisione dello staff tecnico della prima squadra, fino a nuovo avviso. Il contratto di Vedad Ibisevic, invece, scadrà il 31 dicembre 2020. Queste le motivazioni, spiegate da Jochen Schneider, responsabile sport e comunicazione: "Dobbiamo trattare ogni caso su base individuale. Sia noi che Vedad ci aspettavamo che la sua esperienza nel club fosse diversa. Dal nostro punto di vista ha senso porre fine al contratto e lasciarci in buoni rapporti. Conosco Vedad da diversi anni, sia come persona che come giocatore. Sfortunatamente, allo Schalke non ha dimostrato di essere la persona che ci aspettavamo. Vorrei chiarire che questa decisione non ha nulla a che fare con quanto accaduto in allenamento domenica scorsa: uno sfogo è qualcosa che può accadere nel calcio. Harit deve ritrovarsi: ci sono state incomprensioni nello scorso fine settimana e ha avuto il tempo di pensare. Ha un grande potenziale ma non lo ha espresso negli ultimi mesi. Faremo tutto il possibile perché questo talento ci aiuti. Bentaleb è un grande giocatore ma non è stata una buona scelta per noi.. Ci separeremo entro la prossima estate".