Champions, Ancelotti ancora k.o.: primi 3 punti per il Galatasaray, Osimhen gol dell’ex
Michele Pavese
Il Galatasaray trova la prima vittoria nella fase campionato della Champions League e lo fa con un poker spettacolare sul campo del Lilla. La squadra turca supera 4-2 la formazione francese allenata da Davide Ancelotti e lascia quota zero punti.
Partenza da incubo per i padroni di casa, colpiti dopo appena due minuti da Akgün, bravo a portare subito avanti il Galatasaray. Il Lilla reagisce e trova il pareggio grazie a Diaoune, uno dei protagonisti della serata: il classe 2007, schierato titolare a sorpresa al posto di Giroud, ripaga la fiducia con una doppietta, segnando al 7' e al 39'. Una delle poche note positive in una serata complicata.
Prima dell’intervallo il Galatasaray pareggia con Batrakov al 44'; poi, nella ripresa, i turchi allungano grazie all'autorete di Ozer al 52 e al guizzo di Osimhen al 61'. L'attaccante nigeriano firma il classico gol dell'ex e sceglie di non esultare per rispetto del suo passato.
Risultati
Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz, 49' Douvikas, 76' Ramon, 91' Zirkzee (MU)
Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun, 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov, 52' aut. Ozer, 61' Osimhen
Ore 21
Aston Villa - Viking
Bayern Monaco - Arsenal
Betis - Feyenoord
Club Brugge - Lens
Inter - Shakhtar Donetsk
Real Madrid - Lipsia
Sporting CP - LASK