Ufficiale
Ethan Mbappé si toglie dal mercato. Il talento del Lille ha firmato il rinnovo di contrattoUfficiale
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 12:26Calcio estero
autore Gaetano Mocciaro
28.11.2026 12:26Calcio estero
Il fratello di Kylian, in forza al club francese, era in scadenza ma ha siglato un accordo fino al 2029
Tempo di rinnovi in casa Lille. Annunciato il nuovo accordo con Ethan Mbappe, che ha firmato col suo club fino al 2029. L'esterno offensivo, 19 anni, era in scadenza di contratto. In questo inizio stagione, Mbappé ha raccolto 12 presenze fra Ligue 1 e Champions League, segnando due reti.
➕2️⃣ years in Lille 🤩✨ https://t.co/TojzrQfxX2— LOSC (@losclive) November 27, 2026
Altre notizie Calcio estero
Oggi
12:56 Calcio esteroTMW
TMWQuesta sera si gioca la finale di Libertadores. La Gloria Eterna passa da tanti ex Serie A
12:26 Calcio esteroUfficiale
UfficialeEthan Mbappé si toglie dal mercato. Il talento del Lille ha firmato il rinnovo di contratto
11:41 Calcio estero
Messi, il sogno del bis in MLS sfuma subito: Inter Miami eliminato al primo turno dei playoff
09:11 Calcio esteroUfficiale
UfficialeA 42 anni Thiago Silva non vuole saperne di ritirarsi: c'è il rinnovo con il Fluminense
00:27 Calcio estero
Tottenham, De Zerbi: "Se hai qualità e credi in te stesso, riesci a superare le difficoltà"
00:12 Calcio estero
Arsenal, Arteta: "Saliba ha una gran voglia di giocare, il suo minutaggio aumenterà"
Ieri
23:56 Calcio estero
Liverpool, Iraola: "Gakpo sarà out, Victor solo una brutta botta. Gravenberch difficile"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni