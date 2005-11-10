Mayulu+Dembelé e il PSG rafforza il primato, poker Nizza: i risultati della serata in Ligue 1
Paolo Lora Lamia
Il sabato di Ligue 1 si chiude con 4 partite in contemporanea. Spicca la capolista PSG, con il 2-0 ai danni del Lorient firmato da Mayulu e Dembelé. Netta l'affermazione del Nizza, che travolge in casa il Troyes col punteggio di 4-1. Ok anche Strasburgo e Le Mans, rispettivamente contro Le Havre e Lille. Questo il quadro completo:
Venerdì 27 novembre
Brest - Paris FC 1-0
Sabato 28 novembre
Angres-Lens 2-5
Le Havre - Strasburgo 1-3
Le Mans - Lille 2-1
Nizza - Troyes 4-1
Paris Saint-Germain - Lorient 2-0
Domenica 29 novembre
Auxerre - Olympique Marsiglia
Tolosa - Rennes
Lione - Monaco
La classifica aggiornata
1. Paris Saint-Germain 29
2. Paris FC 23
3. Brest 21
4. Lille 21
5. Lione 20
6. Nizza 20
7. Marsiglia 19
8. Monaco 17
9. Rennes 17
10. Lens 17
11. Lorient 16
12. Tolosa 14
13. Le Mans 14
14. Strasburgo 13
15. Auxerre 11
16. Troyes 11
17. Angers 8
18. Le Havre 2