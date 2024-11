Ufficiale Chi si rivede: da svincolato al Montpellier, nuova avventura per Maksimovic

Ma chi si rivede in circolazione. In Ligue 1 il Montpellier fatica a non incassare gol, infatti al momento è stabilmente a fondo classifica e anche a causa del peggior record difensivo del campionato per 29 gol subiti in 9 partite. Da qui il bisogno impellente del MHSC di un nuovo guardiano per la retroguardia, che possa portare esperienza considerando il suo background.

Negli ultimi giorni era circolato il nome di Chancel Mbemba del Marsiglia, invece alla fine il club francese ha ingaggiato un vecchio volto della Serie A. Tra Torino, Napoli e Genoa, volato poi in Turchia, da svincolato Nikola Maksimovic può ufficialmente tornare in pista con la maglia del Montpellier indosso.

Prime parole del nuovo acquisto

"Sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Non ho esitato un secondo. Ho sentito amici che hanno già giocato qui e ho già visto quello che mi hanno detto. È un club familiare ed è quello di cui avevo bisogno in questo momento", ha dichiarato il difensore 32enne. Resta da vedere se sarà in grado di puntellare una difesa che è in difficoltà dall'inizio della stagione.