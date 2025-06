Ufficiale La Dinamo Zagabria ha un nuovo numero 10: dal Bayern ecco Gabriel Vidovic

Gabriel Vidovic è tornato alla Dinamo Zagabria. Dopo un prestito di un anno nella stagione 2023/24, durante la quale ha contribuito alla conquista del "Double" con 9 gol e 4 assist, il centrocampista classe 2003 nato ad Augusta lascia definitivamente il Bayern Monaco, club con cui ha giocato in quasi tutte le squadre giovanili e ha anche esordito in prima squadra.

Giovane talento della nazionale croata, Vidović ha vestito le maglie delle selezioni Under-17, Under-18, Under-19 e Under-21. È un giocatore dotato di grande talento e con il suo impegno, il suo stile di gioco e il suo carattere ha conquistato rapidamente il cuore dei tifosi e dei compagni di squadra. La fiducia del club in lui è evidente anche dal fatto che indosserà la maglia numero 10, un numero storico che è stato portato da grandi giocatori del Dinamo.

“Non riesco a descrivere quanto sono felice. Tornare a indossare la maglia che amo è una gioia immensa. La Dinamo significa tantissimo per me e per la mia famiglia. Sono davvero grato al club per la fiducia che mi ha mostrato. Sono consapevole delle aspettative e non vedo l’ora che inizi la stagione. Sono entusiasta all’idea di giocare di nuovo al Maksimir davanti ai nostri tifosi e di fare tutto il possibile per riportare il titolo a Zagabria", ha dichiarato Vidović al momento della firma.