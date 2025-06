Ufficiale Luis Zubeldia lascia il Sao Paulo: Hernan Crespo sarà il nuovo allenatore

In un comunicato ufficiale diffuso nella mattina di lunedì 16 giugno, il São Paulo Futebol Clube ha annunciato la fine del rapporto con l’allenatore Luis Zubeldía. Dopo un anno e due mesi alla guida della squadra, l’allenatore argentino, 44 anni, lascia il club di comune accordo. Zubeldía era arrivato ad aprile 2024, portando con sé un progetto che aveva l’obiettivo di rilanciare il club. Sotto la sua guida, la squadra ha disputato complessivamente 85 partite, ottenendo 38 vittorie, 27 pareggi e 20 sconfitte. Un bilancio che racconta un percorso altalenante.

Non solo l’allenatore, ma anche parte dello staff tecnico andrà via, in particolare gli assistenti Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, il preparatore atletico Lucas Vivas e l’analista Carlos Burbano. La dirigenza del São Paulo ha sottolineato che le trattative per la separazione si sono svolte in un clima di rispetto reciproco. Contestualmente, il club ha raggiunto un accordo con Hernán Crespo, ex attaccante e tecnico di esperienza internazionale, chiamato a guidare il Tricolor in questa nuova fase.