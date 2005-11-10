City, tripletta per Foden: "Mi è piaciuto giocare davanti. Io al top? Manca ancora molto"

Tre gol e una prestazione sontuosa per Phil Foden contro l'AEK. Il talento del Manchester City è intervenuto ai microfoni di TNT Sport dopo il successo per 5-1 in Champions, rimanendo comunque con i piedi per terra: "Sono felicissimo di segnare ora, sono un attaccante quindi devo continuare a fare gol e ad aiutare la squadra, e questo non può che fare bene alla mia fiducia".

Come si sente fisicamente?

"Sto solo cercando di aiutare i giovani calciatori nel miglior modo possibile insieme ai capitani del Manchester City. Questo dimostra la fiducia che ha l'allenatore: al momento abbiamo molti infortuni e lui non ha paura di schierare i ragazzi giovani, che si stanno allenando davvero bene. Meritavano di giocare stasera, quindi sono davvero felice per loro".

Come si è trovato nel ruolo di attaccante?

"Mi è piaciuto davvero molto, a cercare spazio tra le linee e nelle tasche di campo dove amo stare, legando il gioco. Ho ancora molta strada da fare prima di tornare al mio massimo livello, ma sto andando nella direzione giusta e segnare nel frattempo aiuta sicuramente. Voglio solo continuare a lavorare sodo e cercare di dare il massimo per l'allenatore e per la squadra".