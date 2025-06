Ufficiale Colpo in prospettiva per il Partizan: dall'Atletico ecco Vasiljević, contratto fino al 2029

Il Partizan Belgraodo ha annunciato l’ingaggio del giovane difensore centrale Ivan Vasiljevic, classe 2005, proveniente dal settore giovanile dell’Atletico Madrid. Il talento serbo ha firmato un contratto quadriennale, valido fino al 30 giugno 2029, e sarà da subito a disposizione della prima squadra.

Nato a Belgrado, Vasiljević è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama serbo e ha già vestito la maglia della nazionale in tutte le categorie giovanili. Calcisticamente cresciuto in Spagna, ha mosso i primi passi nell’Atlético grazie anche a un particolare: è infatti figlio di Petar Vasiljević, ex difensore proprio del Partizan negli anni ’90 e poi protagonista in Liga.

Il ritorno in Serbia rappresenta per Ivan un’occasione importante per affermarsi nel calcio professionistico, in un club che punta forte sui giovani e su un progetto tecnico ambizioso. Il suo stile di gioco moderno, unito a un’ottima lettura difensiva e capacità di impostazione, lo rendono un innesto promettente per la retroguardia bianconera.