Ufficiale Vicenza, ecco il nuovo allenatore dopo l'addio di Vecchi: Fabio Gallo ha firmato fino al 2027

Fabio Gallo è il nuovo allenatore del Vicenza. L'ex Entella prende il posto di Vecchi, di seguito il comunicato ufficiale del club:

La società LR Vicenza comunica che il Sig. Fabio Gallo ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2027.

Fabio Gallo, classe 1970, nella stagione appena conclusa ha conquistato la promozione in Serie B e la Supercoppa di Serie C, alla guida della Virtus Entella.

Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2009 nelle giovanili dell’Atalanta fino ad arrivare a guidarne la formazione Primavera. Nel 2012 ha debuttato, in Serie C, alla guida della Giacomense, prima dell’esperienza nella Primavera dello Spezia. Nella stagione 2016/2017 ha condotto il Como ai playoff di Serie C, per poi ritornare l’anno successivo allo Spezia, alla guida della prima squadra, in Serie B. Successivamente ha ricoperto la carica di allenatore della Ternana, del Potenza e del Foggia, in Serie C, prima di approdare alla Virtus Entella, nel settembre 2023.

Lo Staff Tecnico che affiancherà mister Fabio Gallo sarà composto da: Filippo Carobbio, allenatore in seconda; Marco Onesti, preparatore dei portieri; Alessandro Dalmonte, preparatore atletico e Matteo Pegoraro, collaboratore.

Il nuovo allenatore biancorosso verrà presentato alla stampa domani, venerdì 27 giugno, alle ore 12, allo stadio “Romeo Menti”.