Cristiano Ronaldo consola Kvara: "Mantieni vivo quel fuoco. Il meglio deve ancora venire"

Un bel messaggio di speranza. E' quello che Cristiano Ronaldo ha lasciato sotto il post di Kvaratskhelia. L'ex giocatore del Napoli, ora al PSG, si è infortunato gravemente al ginocchio e dovrà essere operato. Pochi minuti fa il giocatore ha pubblicato un post sui social in cui esprime la sua delusione per quanto accaduto. E proprio sotto la stella portoghese ha voluto commentare esprimendo vicinanza per quanto accaduto:

"Le battaglie più dure nel calcio sono spesso quelle che nessuno vede - si legge -. Conosco bene quella sensazione, Kvara. Ma non dimenticare mai cosa ti ha portato fin qui e non lasciare che un momento difficile ti faccia dubitare di quanta strada tu possa ancora percorrere. Mantieni vivo quel fuoco. Il meglio deve ancora venire".