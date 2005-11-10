Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia dopo l'infortunio: "Perché proprio a me?"

L'attaccante del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio sulla sua situazione dopo l'infortunio: "Molte persone mi hanno chiesto di questa situazione, molte hanno persino detto che tutti i giocatori del mondo stavano pregando per un pareggio. Può darsi, ma prima di ogni partita chiedevo a Dio di farmi uscire dal campo sano e salvo, ma invano. Non è passato molto tempo, ma continuo a pensare: perché proprio a me? Non mi è mai mancato nulla.

Probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio di quanto abbia mai fatto. Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo, eppure mi rendo conto che Dio mi ha scelto, e se questo salverà i giocatori dell'altra squadra, sono pronto ad affrontare questi mesi di duro lavoro, dolore e lacrime. So che devo tornare più forte per la mia gente, che è sempre al mio fianco. Vi prometto che non vi tradirò, non vi deluderò. Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto".