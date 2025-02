Ufficiale Dall'Australia al Giappone, nuova esperienza per Germain: si trasferisce a Hiroshima

vedi letture

Dopo l'Australia, Valère Bruno René Germain è pronto a scoprire un nuovo campionato. L'attaccante francese, 34 anni, è un nuovo giocatore del Sanfrecce Hiroshima, squadra della J1 League, la prima divisione giapponese.

Questo il comunicato con cui il Macarthur FC ha annunciato l'addio del suo capitano dopo meno di due anni: "Confermiamo la partenza del capitano Valère Germain, che insegue un'opportunità all'estero. Il periodo di Germain ai Bulls è stato a dir poco eccezionale. Se ne va come miglior marcatore di sempre del club in tutte le competizioni e con noi ha raggiunto la sua 500esima presenza da professionista la scorsa stagione, guidando con orgoglio la squadra come capitano.

Durante questo periodo, Germain ha segnato 27 gol e fornito 13 assist, con un impatto significativo sia dentro che fuori dal campo. Ha anche svolto un ruolo chiave nel guidare i Bulls al loro secondo trionfo in Australia Cup in soli tre anni. Il club ringrazia sinceramente Valère per la sua dedizione e il suo contributo al Macarthur FC e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri".

Germain, cresciuto nel settore giovanile del Monaco, ha vestito anche le maglie di Nizza, Marsiglia e Montpellier, oltre a quella del club del Principato, con cui ha vinto la Ligue 1 nel 2016/17.