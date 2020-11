David Silva torna sulla scelta estiva: "Ho deciso con la mia famiglia, alla Real sono a casa"

vedi letture

Tra i protagonisti dell'ottimo avvio di stagione della Real Sociedad c'è sicuramente David Silva, colpo di mercato dei baschi, strappato alla Lazio. Il fantasista ha rilasciato un'intervista al sito della UEFA in vista della sfida contro l'AZ Alkmaar in programma giovedì: "Ho parlato con la mia famiglia e abbiamo deciso di venire qui, è il Paese in cui sono nato. Sapevo che alla Real mi sarei sentito a casa. Il talento? Lo conservi, ma con gli anni maturi. Ho migliorato i movimenti con la palla e senza, a leggere meglio la partita e a gestire i tempi di gioco. Sembra facile ma non è così: la tua testa pensa a mille cose e devi essere bravo a prendere le decisioni giuste a seconda dell'andamento delle partite".