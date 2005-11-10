De Zerbi si gioca tutto, le formazioni di Tottenham-Coventry: Solanke con Kudus e Marmoush

È una sfida dal peso specifico importante quella che chiude la settima giornata di Premier League. Il Tottenham di Roberto De Zerbi arriva con una pressione altissima: gli Spurs sono ancora senza vittorie in campionato e occupano l’ultimo posto in classifica, con il tecnico italiano già finito nel mirino della critica. Dall’altra parte c’è il Coventry di Frank Lampard, reduce da due successi consecutivi e risalito fino al sedicesimo posto con sei punti conquistati.

Per la gara più delicata del suo avvio sulla panchina londinese, De Zerbi conferma il suo 3-4-2-1, puntando sulla qualità tra le linee. Davanti a Kinsky spazio al terzetto difensivo formato da Adarabioyo, Van Hecke e Van de Ven, mentre sugli esterni Gray e Robertson avranno il compito di dare ampiezza. In mezzo al campo la fisicità di Tonali sarà fondamentale accanto alla fantasia di Maddison, tornato protagonista dopo il lungo stop. Alle spalle di Solanke agiranno Kudus e Marmoush, chiamati a dare imprevedibilità a un attacco che fin qui ha faticato a trovare continuità.

Lampard risponde con il 4-2-3-1, una scelta che testimonia la volontà del Coventry di giocarsela senza rinunciare all’equilibrio. Davanti a Rushworth la linea difensiva sarà composta da Van Ewijk, Thomas, Pinnock e Dasilva, con Yirenkyi e Grimes a protezione della retroguardia. Sulla trequarti spazio a Thomas-Asante, Rudoni e Sakamoto alle spalle di Cherif, una delle armi offensive più interessanti dei neopromossi.

Tottenham (3-4-2-1): Kinsky; Adarabioyo, van Hecke, van de Ven; Gray, Tonali, Maddison, Robertson; Kudus, Marmoush; Solanke.

Coventry (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva; Yirenkyi, Grimes; Thomas-Asante, Rudoni, Sakamoto; Cherif.