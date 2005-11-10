Dopo il pareggio tra Everton e Liverpool nel derby, questo pomeriggio ha visto disputarsi altre quattro gare valide per il 12° turno di Premier League. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata.

Cosa è successo questo pomeriggio in Premier

Colpo esterno del Newcastle, che ha espugnato il campo del lanciatissimo Brighton grazie a un calcio di rigore trasformato da Barnes all'8'. Vincono in trasferta anche l'Hull City, che si è imposto 3-2 col Crystal Palace grazie ai gol di McBurnie al 38', Thomas al 48' e Siater all'80', che hanno reso vani quelli sul fronte opposto di Larsen al 90' e Wharton al 95', e il Bournemouth, trascinato da Tavernier al 21' e Kluivert al 62', con pareggio provvisorio di Rodrigo Muniz su rigore al 28'. Infine, 2-0 del Tottenham di De Zerbi contro il Sunderland: lanciati anche dal rosso di Meunier al 12', gli Spurs hanno colpito con Maddison al 35' e al 70'.

Il programma della 12ª giornata di Premier League

Venerdì 27 novembre

Nottingham Forest - Chelsea 3-2

Sabato 28 novembre

Leeds - Coventry 3-0

Manchester United - Brentford 0-4

Ipswich Town - Aston Villa 2-2

Domenica 29 novembre

Everton – Liverpool 1-1

Brighton - Newcastle 0-1

Crystal Palace - Hull 2-3

Fulham - Bournemouth 1-2

Sunderland - Tottenham 0-2

Arsenal - Manchester City

La classifica aggiornata di Premier League

Arsenal 28 (11 partite giocate)

Brighton 22 (12)

Manchester City 22 (11)

Liverpool 22 (12)

Bournemouth 21 (12)

Brentford 20 (12)

Leeds 20 (12)

Tottenham 18 (12)

Hull 17 (12)

Everton 17 (12)

Chelsea 16 (12)

Newcastle 16 (12)

Aston Villa 15 (12)

Nottingham 12 (12)

Ipswich 12 (12)

Coventry 12 (12)

Fulham 11 (12)

Sunderland 9 (12)

Manchester Utd 8 (12)

Crystal Palace 7 (12)