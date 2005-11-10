Quinta vittoria nelle ultime 6 partite per il Tottenham, che oggi ha espugnato il campo del Sunderland con il punteggio di 0-2. A fine partita, il tecnico degli Spurs Roberto De Zerbi ha parlato così a Sky Sport: "Nel primo tempo non sono contento della prestazione, non abbiamo giocato bene .

Abbiamo fatto circolare la palla troppo lentamente: c'era troppa confusione, non era chiaro come attaccare, soprattutto con un uomo in più, e nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene con totale controllo. Non abbiamo subito contropiedi, solo uno su calcio piazzato e abbiamo meritato di vincere la partita, senza dubbio".

Riguardo alla sua esultanza dopo il primo gol di James Maddison: "Perché con il mio staff lavoriamo molto su quella situazione quando ci troviamo nell'ultimo terzo di campo. La sovrapposizione di Robertson, il passaggio di Marmoush allo stesso Robertson e la conclusione di Maddison: un gol davvero bello".