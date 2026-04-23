DFB-Pokal, lo Stoccarda si guadagna il Bayern: finale raggiunta al 120' con un tocco di Tomas
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Nella seconda semifinale di DFB-Pokal, lo Stoccarda batte il Friburgo e si guadagna la finale contro il Bayern Monaco, che ieri ha superato il Leverkusen. Al vantaggio ospite di Eggestein risponde Undav nella ripresa. In un derby del Baden-Württemberg equilibrato e fisico, le squadre si contendono l'accesso alla finale di Berlino del 23 maggio anche oltre il 90': sono proprio i supplementari a decidere la gara e regalare la finale ai padroni di casa. Al 120' un colpo di tacco geniale di Tiago Tomas batte le resistenze degli ospiti, scongiurando i rigori quando ormai sembrano ineluttabili.
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