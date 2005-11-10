Disastro United, Lammens alza la voce: "Noi tutti insieme a Carrick, anche la dirigenza"

I quattro gol raccolti dalla porta da Senne Lammens al Sinigaglia, con tanto di sconfitta per 1-4 per mano del Como in Champions League, è stata una figuraccia su quasi ogni fronte per il Manchester United, in un avvio di stagione piuttosto scadente e deludente. Manca compattezza, spirito di gruppo, anche se il portiere numero uno dei Red Devils ha detto il contrario in un'intervista a Sky Sports UK.

Parola del portiere

"Spogliatoio unito? Per me personalmente, penso di sì", ha dichiarato Lammens. "Penso sia facile forse vedere dopo una partita quando i giocatori sono molto frustrati, e lo capisco, anch'io sono molto frustrato perché tutti vogliamo davvero fare meglio e tutti vogliamo vincere, e allora a volte potremmo dire cose che non intendiamo davvero o senza spiegare appieno ciò che intendiamo", ha tentato di spiegare l'estremo difensore belga. "Ovviamente la gente a casa non può vederlo, quindi dobbiamo anche cercare di apparire così quando siamo in campo nel fine settimana, ma posso assicurarvi che stiamo facendo tutto il possibile e siamo tutti insieme dietro l'allenatore, come staff, giocatori, dirigenza".

Dov'è la reazione?

"Tutti sanno, ovviamente, di dover fare meglio, ma penso che siamo uniti e stiamo cercando di migliorare come squadra e insieme", la reazione di Lammens alle sole due vittorie stagionali trovate nell'arco di 11 partite. Il ko subito contro il Como ha fatto male all'orgoglio dei giocatori di Michael Carrick, finito sulla graticola e questa domenica al dentro-fuori nella maxi-sfida contro il Bournemouth in Premier League. Mentre la porta inviolata resta un miraggio: è successo solo una volta in stagione. "È difficile", ha detto Lammens. "Dobbiamo imparare rapidamente anche da questo, perché si può cercare di ideare piani e tattiche, ma se subisci gol al primo o al secondo minuto, questo in un certo senso rovina un po' il tuo piano di gioco e da quel momento in poi finisci per inseguire la partita".

Lammens parla ai tifosi

"Questa è probabilmente una delle cose principali su cui dobbiamo lavorare in questo momento: mantenerci in partita e cercare di segnare noi per primi quel gol, invece di trovarci subito sotto 1-0". Poi il numero uno tra i pali dello United ha risposto sinceramente alla questione scarsi risultati stagionali (5 sconfitte e 4 pareggi): "Capisco che la gente pensi che sia una soluzione facile, o tipo 'perché non vi impegnate di più?' o qualcosa del genere. Credetemi, ci stiamo impegnando di più ogni giorno e stiamo cercando di trovare una soluzione, ma a volte, quando le cose non vanno per il verso giusto, tutto si incastra alla perfezione per l'altra squadra. Serve solo una prestazione per ribaltare la situazione, ed è quello a cui stiamo cercando di puntare e su cui stiamo lavorando davvero sodo in questo momento. È molto facile creare narrazioni, storie e titoli di giornale, e anche qualcosa rivolto proprio alla squadra".