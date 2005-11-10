Serata da dimenticare per Senne Lammens. Il portiere del Manchester United è finito al centro delle critiche in Inghilterra dopo la prestazione contro lo Sporting, terminata con un pareggio per 2-2 ad Alvalade. L’estremo difensore belga è stato protagonista in negativo in occasione di entrambe le reti della squadra portoghese, commettendo due errori che hanno permesso agli avversari di recuperare il risultato.

Carragher durissimo sul gol del pareggio

Il primo episodio è arrivato con il fallo su Maxi Araújo che ha portato al calcio di rigore trasformato dallo Sporting. Ancora più pesante l’errore sul secondo gol, quando Lammens non è riuscito a bloccare un cross apparentemente innocuo, permettendo a Luis Suarez di approfittarne e firmare il definitivo 2-2. Tra i più critici nei confronti del portiere dello United c’è stato Jamie Carragher. L’ex difensore del Liverpool, intervenuto alla CBS, non ha usato mezzi termini analizzando l’episodio: "A volte diciamo che nemmeno un portiere amatoriale farebbe una cosa del genere. Ma in realtà non dovrebbe succedere a nessun portiere. Semplicemente non può accadere a questo livello".

Lo United senza alternative convincenti

Carragher ha poi parlato anche della possibilità di un cambio tra i pali, evidenziando però le poche soluzioni a disposizione di Mauricio Pochettino: "L’attenzione su un portiere del Manchester United è sempre enorme quando commette degli errori. Ma non penso che il secondo portiere sia a un livello tale da giustificare una sostituzione, anche se il titolare dovesse giocare male". Alle spalle di Lammens, infatti, il tecnico argentino può contare soltanto sui veterani Karl Darlow, arrivato dal Leeds in estate, e Tom Heaton, al club dal 2021 ma senza una presenza ufficiale dal 2023.