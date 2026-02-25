Il Manchester United pazzo di Lammens: c'è chi lo ha già eletto 'nuovo Van Der Sar"

Senne Lammens si prende la scena e manda un messaggio chiaro: è pronto per il Manchester United. Il giovane portiere belga è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria per 1-0 contro l’Everton, una gara sporca, fisica, di quelle in cui serve personalità prima ancora che tecnica.

Il classe 2002 ha blindato la porta con sicurezza, respingendo i quattro tiri nello specchio tentati dai Toffees e gestendo con autorità l’assalto continuo sui calci piazzati. Dieci angoli battuti dall’Everton, un’area piccola costantemente affollata e contatti al limite, ma Lammens non ha mai perso lucidità: uscite alte precise, pugni decisi e prese che hanno raffreddato la pressione nei momenti più delicati.

Una solidità che ha permesso allo United di restare in partita fino all’ingresso decisivo di Benjamin Sesko, ancora una volta match-winner dalla panchina. “Se difendiamo bene e manteniamo la porta inviolata, davanti abbiamo qualità per fare la differenza”, ha spiegato Lammens ai microfoni del club. A rendere la serata ancora più speciale, il paragone con Edwin van der Sar, presente in negli studi di Sky Sport. Un’investitura pesante, soprattutto per la calma e il controllo emotivo mostrati dal belga. “Cerco solo di restare tranquillo e giocare il mio calcio. So di avere le qualità”, ha concluso.