Ufficiale Dzeko lascia il Fenerbahce: "Come uno di famiglia, peccato per i trofei mancati"

vedi letture

Dopo due stagioni intense, Edin Dzeko ha ufficialmente annunciato il suo addio al Fenerbahçe. L’attaccante bosniaco ha affidato il suo saluto a un toccante messaggio sui social, ringraziando il club, i compagni e soprattutto i tifosi per il sostegno ricevuto durante la sua esperienza in Turchia.

“È giunto il momento di dirci addio – ha scritto Dzeko –. Separarsi non è mai facile, soprattutto quando una squadra ti ha segnato così profondamente”. Parole di grande affetto e riconoscenza da parte del 38enne ex Roma e Manchester City, che ha poi voluto ringraziare “tutti coloro che mi hanno trattato come una famiglia negli ultimi due anni”, sottolineando la passione del pubblico gialloblù: “Voi siete il vero cuore del Fenerbahçe e vi porterò sempre con me”.

Con la sua consueta professionalità Dzeko ha ricordato l’impegno massimo messo in ogni allenamento e partita, anche se ha ammesso un pizzico di rammarico: “Non siamo riusciti a vincere i trofei che sognavamo, ma sono orgoglioso di aver indossato una maglia storica e onorevole”.

Anche il club ha voluto omaggiare l’attaccante con un messaggio commosso: “Alcuni segnano gol, altri indossano la fascia da capitano. Dzeko ha fatto entrambe le cose e ha guidato come pochi altri. Grazie Edin, sarai sempre nei nostri cuori”.