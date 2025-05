Ufficiale Le Havre, Housni non ha convinto e non sarà riscattato: l'attaccante torna al PSG

Terminato il prestito al Le Havre per l’attaccante Ilyes Housni è tempo di tornare al Paris Saint-Germain, il club in cui è cresciuto e a cui è legato da un altro anno di contratto. Lo comunica il club della Normandia con un post sui propri canali social in cui si ringrazia il calciatore per aver contribuito alla salvezza: “Grazie Ilyes, arrivato in prestito dal PSG hai contribuito alla salvezza della squadra. Grazie alla tua determinazione negli allenamenti, alla tua presenza in squadra e alla tua energia nel tirare su lo spogliatoio”.

Housni in questa stagione ha messo a referto 13 presenze senza trovare il gol e non riuscendo a guadagnare il riscatto del suo cartellino da parte del Le Havre. Il franco-marocchino tornerà dunque nel club della capitale che poi cercherà una sistemazione per lui nel corso dell’estate visto che, come testimonia anche il prestito all’Al-Sadd in Quatar della passata stagione, il classe 2005 non sembra rientrare nei piani della società.