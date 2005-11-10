Espanyol rimontato e terz'ultimo in Liga: il Racing Santander di Prati passa 2-1
Daniele Najjar
Il Racing Santander - con Matteo Prati in prestito dal Cagliari - rimonta l'Espanyol e lo sorpassa in classifica, lasciando i rivali in piena zona retrocessione: la squadra di Jose Alberto vince 2-1 grazie ai gol di Belocian e Zabiri, che hanno risposto al gol di Edu Exposito. Un successo che porta il Racing Santander a fare un balzo a 11 punti in classifica, con l'Espanyol che invece rimane a quota 8, al terz'ultimo posto.
Il risultato
Racing Santander-Espanyol 2-1
62' Edu Exposito (E), 69' Belocian (RS), 84' Zabiri (RS)
LaLiga, il calendario della 10ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Alavés-Malaga 1-1
Sabato 24 ottobre
Rayo Vallecano-Elche – 0-3
Racing Santander-Espanyol 2-1
Valencia-Villarreal – ore 18:30
Atletico Madrid-Deportivo a Coruña – ore 21:00
Domenica 25 ottobre
Athletic Bilbao-Getafe – ore 14:00
Celta Vigo-Betis – ore 16:15
Real Sociedad-Levante – ore 18:30
Barcellona-Real Madrid – ore 21:00
Lunedì 26 ottobre
Siviglia-Osasuna – ore 21:00
LaLiga, la classifica aggiornata
1. Barcellona – 27 punti (9 partite)
2. Atletico Madrid – 22 punti (9 partite)
3. Real Madrid – 21 punti (9 partite)
4. Betis – 19 punti (9 partite)
5. Real Sociedad – 16 punti (9 partite)
6. Siviglia – 14 punti (9 partite)
7. Alavés – 12 punti (10 partite)
8. Celta Vigo – 11 punti (9 partite)
9. Deportivo a Coruña – 11 punti (9 partite)
10. Osasuna – 11 punti (9 partite)
11. Racing Santander – 11 punti (10 partite)
12. Levante – 10 punti (9 partite)
13. Elche – 10 punti (10 partite)
14. Villarreal – 9 punti (9 partite)
15. Athletic Bilbao – 9 punti (8 partite)
16. Rayo Vallecano – 9 punti (9 partite)
17. Getafe – 9 punti (9 partite)
18. Espanyol – 8 punti (10 partite)
19. Valencia – 6 punti (9 partite)
20. Malaga – 5 punti (10 partite)