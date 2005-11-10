LaLiga, colpo Espanyol a San Mamés: Athletic Bilbao battuto 1-0 grazie a Roberto Fernandez
Andrea Piras
Colpo esterno dell’Espanyol. I biancoblù di Barcellona si sono imposti 1-0 sul campo dell’Athletic Bilbao nell’anticipo della 13a giornata del campionato spagnolo. A decidere la sfida di San Mamés una rete siglata nella seconda frazione di gara da Roberto Fernandez.
Venerdì 20 novembre
Athletic Bilbao-Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves-Deportivo La Coruna
Rayo Vallecano-Valencia
Siviglia-Betis Siviglia
Real Madrid-Celta Vigo
Domenica 22 novembre
Barcellona-Villarreal
Racing Santander-Real Sociedad
Osasuna-Malaga
Getafe-Atletico Madrid
Levante-Elche
CLASSIFICA
Barcellona 33 punti (12 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (12)
Betis 26 (12)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (12)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Villarreal 15 (12)
Espanyol 15 (13)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Celta Vigo 13 (12)
Rayo Vallecano 12 (11)
Getafe 12 (12)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (12)
Levante 11 (12)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)