Fenerbahçe, caso Asensio: ammutinamento dopo aver saputo di non essere titolare

Marco Asensio è finito al centro delle polemiche in Turchia per un episodio avvenuto negli scorsi giorni, che potrebbe ave compromesso il rapporto con l'allenatore İsmail Kartal. L'ex giocatore del Paris Saint-Germain, infatti, non era presente nella trasferta di Birmingham di mercoledì sera, dove la squadra turca ha subito una pesantissima sconfitta per 6-0 a Villa Park.

Una scelta che, alla luce del risultato, potrebbe essere sembrata positiva per lo spagnolo, ma che ha aperto un caso all'interno del club. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, Asensio avrebbe reagito con rabbia dopo aver saputo che sarebbe partito dalla panchina nella sfida inglese. Il direttore sportivo Oğuz Çetin avrebbe provato a convincere il fantasista a seguire comunque la squadra in Inghilterra e ad accettare il ruolo di riserva, ma il tentativo non avrebbe avuto successo. Il classe 1996 avrebbe quindi deciso di non prendere parte al viaggio con il resto del gruppo.

Una situazione che arriva pochi giorni dopo il suo rientro in campo. Asensio era fermo dal 22 agosto a causa di un problema muscolare alla coscia e aveva ritrovato il terreno di gioco nel weekend successivo alla sosta per le nazionali, disputando un'ora di gioco in Super Lig e segnando anche un gol.

Ora resta da capire quale sarà la gestione del caso da parte del Fenerbahçe e se l'episodio avrà conseguenze sul rapporto tra il giocatore e lo staff tecnico.