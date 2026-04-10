Asensio va ko: problema al crociato. Dello stesso ginocchio rotto con il Real Madrid

Il Fenerbahce ha emesso un bollettino medico ufficiale che stabilisce l'infortunio riportato da Marco Asensio: il trequartista spagnolo ha riportato un problema al legamento crociato del ginocchio sinistro, lo stesso che si era rotto ai tempi del Real Madrid. Uno scherzo del destino per il 30enne: "È stata diagnosticata una distorsione con edema al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a seguito dei test effettuati. Il trattamento del giocatore è già iniziato".

L'infortunio è avvenuto lo scorso weekend nel Derby di Istanbul tra Fenerbahce e Besiktas. A metà del primo tempo, mentre si apprestava a calciare il pallone, il piede sinistro di Asensio è rimasto incastrato tra le gambe di un avversario: rimasto a terra, l'ex PSG è stato subito soccorso dallo staff medico di Domenico Tedesco. Ha cercato di stringere i denti, ma dopo poco ha chiesto il cambio.

Gli specialisti avvertono che questo tipo di infortunio potrebbe comportare uno stop tra le 4 e le 6 settimane. Dunque un mese o un mese e mezzo al massimo. Ma dalla Spagna filtra ottimismo e Asensio potrebbe tornare in campo già tra a inizio maggio, riuscendo così a disputare le ultime giornate di Serie A turca. Con un bottino di 11 gol e 13 assist, si tratta di un'assenza pesantissima per il Fenerbahçe, attualmente secondo nella Super Lig a quattro punti dal Galatasaray, con sole quattro giornate ancora da giocare prima della fine della stagione.