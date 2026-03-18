Asensio on fire in Turchia: in doppia cifra per gol e assist, meglio che al Real. Con un sogno

Asensio non scherza. Dopo essere rimasto troppo nell'ombra delle stelle del PSG, il trequartista spagnolo si è impegnato a trasformare ogni settimana in un'occasione per tornare ai suoi picchi toccati ai tempi del Real Madrid. Al Fenerbahce, in Turchia, oltre alla continuità ha recuperato proprio la sua versione migliore.

Contro il Gaziantep nell'ultima partita di campionato il 30enne lo ha dimostrato ancora una volta con 2 assist in un successo (4-1) che porta la sua firma. Il giocatore originario di Palma de Maiorca ha già trovato 13 gol e 14 passaggi vincenti in questa stagione, cifre che confermano livelli di calcio che mancavano da diversi anni. Proprio dai tempi d'oro del Real Madrid, là dove il massimo realizzativo era stato di 12 reti nelle stagioni 2021-22 e 2022-23. Mentre per assist, il suo picco era arrivato nella 2018-19, quando ne servì 9.

Nella sua prima stagione in Turchia, invece, ha superato quei record. A Istanbul è stato battezzato come El Matador, soprannome che dice tanto della sua efficacia sotto porta quanto della sua capacità di colpire la squadra avversaria al momento giusto. Secondo quanto riferito dal quotidiano AS, tuttavia, Asensio ha un grande desiderio: riconquistare la Spagna. Il CT, Luis de la Fuente, annuncerà nella giornata di venerdì la lista dei convocati per gli impegni di marzo prima di quella definitiva per i Mondiali in estate. Di concorrenza ce n'è eccome, eppure l'ex talento del Real Madrid vorrebbe avere un'occasione e ricevere la convocazione per la Coppa del Mondo.