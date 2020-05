Getafe, gli abbonati potranno seguire gratuitamente la squadra la prossima stagione

vedi letture

Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha dichiarato a Radio Marca che gli abbonati di questa stagione avranno diritto a un rinnovo gratuito per la prossima stagione. Un bel gesto da parte della società, che trova il modo di correre ai ripari nei confronti degli aficionados che da metà marzo non possono più seguire i propri beniamini. La squadra era stata protagonista fin qui di una stagione esaltante: quinto posto in classifica in Liga e ottavi di finale di Europa League, dove avrebbe dovuto affrontare l'Inter, dopo aver eliminato l'Ajax.