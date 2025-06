Ufficiale Il Colonia ha un nuovo direttore tecnico: è Lukas Berg, ex responsabile dell'Academy

Il Colonia prosegue il cambiamento strutturale all'interno della dirigenza sportiva. Dopo la promozione di Thomas Kessler a Direttore Sportivo, anche la posizione di Direttore Tecnico non è più vacante. Questo ruolo sarà infatti ricoperto da Lukas Berg, che in precedenza aveva guidato l'Academy. Il 31enne è in forza al Colonia dal 2016 e ha firmato un contratto per il suo nuovo incarico fino al 2028.

Ecco il comunicato: "In qualità di Direttore Tecnico, Lukas Berg formerà uno al comando dell'area sportiva, insieme al Direttore Sportivo Thomas Kessler. Nel suo nuovo ruolo, Lukas Berg si concentrerà sulle aree strutturali e strategiche, oltre a guidare il collegamento con l'Academy. Un successore di Berg nel suo attuale ruolo di Direttore dell''Academy sarà ricercato a tempo debito".

Lukas Berg ha dichiarato: "La creazione del ruolo di Direttore Tecnico sottolinea la nostra ambizione di raggiungere un successo duraturo. Sono lieto che mi sia stato affidato questo incarico, lo prendo con grande passione, umiltà e la piena convinzione che realizzeremo il nostro obiettivo in futuro. Sono fortemente motivato a promuovere lo sviluppo sportivo del Colonia insieme a Thomas e a tutta la squadra. Gli ultimi anni come responsabile dell'Academy sono stati un periodo molto formativo e intenso, per il quale vorrei ringraziare di cuore il mio team: senza la loro grande qualità negli allenamenti e il loro impegno quotidiano, molti degli sviluppi e dei successi ottenuti non sarebbero stati possibili".