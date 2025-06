Lazio, dal Portogallo: Fabiani segue Topic del Famalicao, ma non manca la concorrenza

vedi letture

La Lazio torna a sondare il profilo di Mirko Topic, centrocampista serbo del Famalicão, già seguito con attenzione lo scorso gennaio. Secondo quanto riportato dal portale portoghese O Jogo, il classe 2001 resta nel mirino del club biancoceleste anche per questa sessione estiva di mercato.

Topić, autore di una stagione da 34 presenze e 1 gol nel campionato portoghese, è valutato intorno ai 5 milioni di euro. Centrocampista dinamico e duttile, ha attirato l’interesse di diverse squadre europee, tra cui il PAOK Salonicco e la Stella Rossa, con quest’ultima che sarebbe pronta a formulare una proposta concreta per anticipare la concorrenza.

La Lazio, dal canto suo, sta lavorando con calma e senza fretta sul mercato, ma non esclude l’inserimento in operazioni intelligenti e a basso costo. Topić rappresenterebbe una scommessa interessante per puntellare la mediana, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune uscite nel reparto.

Il giocatore, cresciuto nel Vojvodina prima del trasferimento in Portogallo, ha già mostrato buone qualità in fase di interdizione e impostazione, e potrebbe rappresentare un innesto utile per allungare le rotazioni a centrocampo. Il tempo stringe, e la concorrenza non manca, ma la Lazio resta vigile e pronta a muoversi se dovessero aprirsi i giusti spiragli.