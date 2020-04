Il messaggio di Rakitic: "Torniamo a giocare. Pronto a correre il rischio di essere contagiato"

vedi letture

Messaggio forte quello di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, lanciato tramite una intervista rilasciata al quotidiano 'Marca'. Il calciatore croato ha detto che il calcio deve riprendere, pur consapevole del rischio che corre: "Io voglio giocare. Tutti vogliamo le migliori garanzie sanitarie, ma è evidente che queste non ci metteranno mai al sicuro dal coronavirus al 100%. E' un rischio, ma lo stesso rischio lo corrono i dipendenti dei supermercati che si cambiano negli spogliatoi comuni e quel rischio voglio correrlo anche io. Credo che la gente ci voglia rivedere in campo e dobbiamo provare a far divertire di nuovo le persone col calcio. Noi calciatori possiamo essere un esempio e un supporto per tutti quei lavoratori che in questo periodo sono dovuti tornare a lavorare".