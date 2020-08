Il primo ministro canadese festeggia con Davies. Il difensore: "E ora posso tornare a casa?"

vedi letture

Alphonso Davies è il primo giocatore canadese ad aver vinto la Champions League. Il primo ministro della Nazione nordamericana Justin Trudeau, dopo la vittoria contro il PSG, si è subito congratulato via Twitter col connazionale, definendo questo successo come un "momento storico". Dopo qualche ora, lo stesso giocatore del Bayern, ha risposto ringraziando il politico e aggiungendo: "Posso tornare a casa per una settimana?". Attualmente il Canada ha leggi molto restrittive per i voli in entrata, che non sono concessi a meno che non siano strettamente necessari. Poi, per ogni cittadino proveniente dall'Europa, sono previste due settimane di quarantena, tempo che non ha a disposizione il difensore a causa della ripresa della preparazione. Il giocatore, tra il serio e il faceto, ha dunque chiesto Trudeau di trovare il modo di fargli passare qualche giorno in patria, anche se difficilmente questa eccezione gli verrà concessa.