Ufficiale Il Salisburgo continua a puntare sui giovani talenti: preso il 2007 Joane Gadou dal PSG

Il Salisburgo da sempre ha una politica incentrata sui giovani e non ha problemi a lanciare talenti. L'ultima dimostrazione è arrivata dal mercato: gli austriaci hanno infatti acquistato il classe 2007 Joane Gadou dal PSG, mettendolo sotto contratto per i prossimi 3 anni. Di seguito il comunicato:

"Abbiamo fatto un nuovo acquisto da uno dei nostri rivali nella UEFA Champions League. Il talento francese diciassettenne Joane Gadou si unisce all'FC Red Bull Salisburgo dalla squadra U19 dei campioni di Francia del Paris Saint-Germain e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nella stagione 2023/24, l' alto difensore ha giocato principalmente nel campionato francese U19. Quest'anno ha anche preso parte ai campionati europei per la Francia U17, capitanando la sua squadra. Gadou è stato una volta in una squadra del PSG per una partita di UEFA Champions League senza giocare".