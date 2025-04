Podcast TMW Il Derby ha ufficializzato la necessità dell'Inter in vista del mercato estivo

vedi letture

Una sconfitta fragorosa e clamorosa. L'Inter cade contro il Milan per 3-0, un ko che fa rumore e che evidenzia una necessità in modo 'ufficiale' per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in vista della sessione estiva di calciomercato. Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Ascolta gratuitamente il Podcast di TMW

Tuttomercatoweb.com non smette di offrire ai suoi lettori approfondimenti e news sotto ogni forma. Gli aggiornamenti 24/7 sulle pagine di TMW, tramite app, mobile e tramite pc, su tutte le notizie più rilevanti di calciomercato e di calcio giocato. Le dirette e i dibattiti radiofonici su TMW Radio. Le news sulle vostre squadre del cuore sui canali tematici. Gli approfondimenti e i long form sul TMW Magazine. Poi i Podcast: news che potete 'ascoltare' sulle piattaforme di streaming più importanti o cliccando sul link in alto, tutto come sempre gratuitamente.

"Il voto è alla squadra, quasi impotente a cospetto della nona in classifica in Serie A. Turnover in coppa: inevitabile, visto il calendario, ma l’Inter di questa sera è preoccupante, pensando ai prossimi impegni. I quattro cambi in un colpo solo sono un messaggio che la squadra proprio non recepisce, forse perché eccessivo". Su TMW abbiamo analizzato così ieri sera la prestazione dell'Inter di mister Simone Inzaghi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: 0-3 il risultato finale a favore dei rossoneri e voto 4,5 in pagella per il tecnico nerazzurro. "Costretto a giocare col bilancino, stavolta le scelte iniziali non pagano, soprattutto in mezzo e in attacco. Prova a sterzare con 4 cambi insieme: niente. Con i derby ha lasciato per strada due trofei quest'anno", rincara la dose La Gazzetta dello Sport.

Gli dà comunque 5,5 il Corriere dello Sport, che argomenta così la sua scelta: "Sfuma ufficialmente il sogno triplete. Squadra stanca per i tanti impegni. Dopo il primo gol del Milan i suoi ragazzi hanno perso intensità". Voto 5 invece per Tuttosport: "Niente Triplete, da fare suoi tutti i derby a non vincerne neanche uno su cinque in stagione. Ora dovrà trovare la chiave per rialzare subito la testa". Infine, il commento de L'Interista, che riporta Inzaghi al 4,5 iniziale: "Per sua fortuna i derby sono finiti e forse rivedrà Conceicao solo nella prossima stagione. I rossoneri sono stati un incubo, oggi la sua Inter si è anche impantanata da sola. Serve una sveglia e non può bastare la musica della Champions League".

I voti di Simone Inzaghi

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

L'Interista: 4,5