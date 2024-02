Ufficiale In attesa di Luis Muriel, l'Orlando City acquista un difensore sloveno: David Brekalo

vedi letture

In attesa di Luis Muriel, l'Orlando City SC ha ufficializzato un altro innesto dall'Europa. Si tratta di David Brekalo, difensore sloveno classe '98 che arriva dal Viking, club norvegese. Operazione chiusa a titolo definitivo col calciatore che ha firmato col club di Major League Soccer un contratto valido fino alla stagione 2027 di MLS con opzione per quella successiva. "Siamo molto entusiasti di poter portare David a Orlando e di averlo con noi quest'anno", ha dichiarato in un comunicato Luiz Muzzi, vicepresidente esecutivo delle operazioni calcistiche e direttore generale di Orlando. "La sua intelligenza difensiva e le sue capacità tecniche - prosegue - sono entrambe qualcosa che riteniamo rafforzerà la nostra difesa e ci preparerà per ulteriori successi in questa stagione".

A new Lion for the backline 💪 We have acquired Slovenian defender David Brekalo on a guaranteed contract through 2027, with a Club option in 2028. — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 8, 2024

Negli Stati Uniti il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al 23 aprile. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Austria: chiusura 6 febbraio.

Australia: chiusura 7 febbraio.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.