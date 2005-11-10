Infezione e stress estremo: Vincent Kompany in ospedale, al vice Danks il Bayern

Il Bayern Monaco sarà a Friburgo domani senza il proprio allenatore: Vincent Kompany è stato sostituito in panchina dal vice Aaron Danks in uno scenario decisamente insolito per i campioni bavaresi. Il tecnico belga si trova infatti ricoverato in ospedale dopo essersi accasciato venerdì pomeriggio durante la seduta d'allenamento dell'Under 23, proprio al fianco del tecnico della seconda squadra Dante, situazione che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi e il successivo trasporto in una clinica di Monaco. L'ex difensore di Manchester City, Amburgo e Anderlecht è stato messo fuori causa dalle conseguenze di una forte infezione virale, ma il malore avuto ieri è solo conseguenza del suo stato di salute.

Cos'è successo

Da settimane le condizioni di Kompany destavano forti preoccupazioni tra i calciatori e lo staff del Bayern, dove - secondo quanto ricostruito da BILD - si parlava apertamente della cronica mancanza di sonno del tecnico, dell'assenza di attività fisica, di una dieta irregolare e dell'eccessivo consumo di caffè. Colpito dal virus già la settimana precedente, Kompany non si è concesso alcun riposo, sobbarcandosi ritmi estenuanti tra la trasferta di Norvegia a Stavanger dopo la gara contro l'Augusta e la successiva preparazione della sfida col Lipsia. Un programma che include la pianificazione del mercato, lo sviluppo del centro sportivo del Bayern e ore di videoanalisi notturne al computer.

Rimandate le cure, ora no

I primi segnali di crollo si erano manifestati giorni fa, quando dolori all'anca causati dall'infezione lo avevano costretto a rimanere seduto in panchina, faticando persino a camminare e salire le scale, per poi doversi sdraiare nell'ufficio degli allenatori al termine del match. Dopo ulteriori assenze tra lunedì e martedì per sottoporsi ad approfonditi esami medici, lo stesso Kompany ha ammesso le proprie responsabilità a margine del 2-2 di Champions League contro l'Arsenal, spiegando di non aver ascoltato i segnali del proprio corpo dopo aver contratto il virus. Ora la priorità assoluta in casa bavarese resta il completo recupero del tecnico belga.