Ufficiale Jesus Vallejo lascia definitivamente il Real Madrid dopo 10 anni: c'è l'annuncio

Dopo dieci anni, sei prestiti e appena 35 presenze, si conclude ufficialmente l’avventura di Jesus Vallejo con il Real Madrid. Il difensore spagnolo, arrivato nel 2015 dal Saragozza per cinque milioni di euro, lascia il club merengue con un bottino invidiabile di 13 trofei, pur senza mai essere realmente protagonista in campo.



Il Real Madrid ha annunciato la separazione con un comunicato ufficiale in cui ha ringraziato Vallejo per "professionalità, impegno e lavoro", augurandogli il meglio per il futuro. Un addio sobrio, avvenuto quasi in silenzio, nello stesso giorno in cui il club celebrava Trent Alexander-Arnold. Un’uscita discreta per un giocatore che ha sempre mostrato serietà, nonostante il minutaggio ridotto.

Vallejo ha vestito la maglia blanca per l’ultima volta disputando gli ultimi 34 minuti contro la Real Sociedad, ricevendo un ultimo applauso dai tifosi. In dieci stagioni ha conquistato 2 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 1 Liga, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna, numeri importanti pur se raccolti da comprimario.